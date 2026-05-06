Aleksandar Vučić je najveća noćna mora za Zagreb i Hrvatsku, a to najbolje dokazuje članak koji je objavio zagrebački „Jutarnji list“ pod naslovom „Totalna zbunjenost u Evropskoj komisiji zbog Srbije, spominju se i podele u EU zbog Vučića“.

Reč je o tome da Evropska unija nije donela odluku da zamrzne sredstva planirana za Srbiju iz programa rasta, zbog čega je knedla zapela u grlu hrvatskim propagandistima.

Isti onaj „Jutarnji list“ koji je potrčao da objavi izjavu evropske komesarke za proširenje Marte Kos da će novac za Srbiju biti zamrznut sada nema kud i piše kako se EU podelila zbog Vučića.

„Evropska komisija nije donela nikakvu odluku o zamrzavanju finansijskih sredstava za Srbiju, već samo procenjuje da li su ispunjeni postojeći uslovi za isplatu novca, što je uobičajena praksa“, izjavio je u ponedeljak Markus Lamer, portparol Evropske komisije, odgovarajući na pitanja novinara da li je Komisija donela odluku o zamrzavanju sredstava EU za Srbiju i koje je tačno fondove zamrznula, navodi se u tekstu „Jutarnjeg lista“.

„Ranije je komesarka za proširenje Marta Kos rekla da su sve isplate za Srbiju zaustavljene jer je Srbija nazadovala u ispunjavanju uslova vezanih za vladavinu prava. Mediji su, očigledno pogrešno, objavili da su Srbiji zamrznuta sredstva u iznosu od 1,5 milijardi evra.

Objašnjenje koje je dao portparol Komisije u ponedeljak deluje kao demanti onoga što je ranije rekla komesarka Kos. Međutim, radi se o korišćenju različitih izraza, što je dovelo do pogrešne percepcije onoga što se zapravo dogodilo, konstatuje „Jutarnji list“.

Ipak, tu nije kraj – „Vučić ima zaštitu, zato prolazi bez posledica“, navodi pomenuti list.

„Diplomate u Briselu pominju i mogućnost da je ovakva zbunjenost koju stvara Evropska komisija oko zamrzavanja ili nezamrzavanja fondova za Srbiju rezultat podela koje postoje u EU kada je Srbija u pitanju. Nije sporno da Aleksandar Vučić i dalje ima uticajne zaštitnike u EU uprkos rastućem nezadovoljstvu koje u Briselu vlada zbog postupaka Srbije“, tvrdi „Jutarnji list“.

Među njima se posebno pominje Evropska narodna partija (EPP), u kojoj je Vučićeva SNS pridruženi član. U ovoj stranci su pre više od godinu dana najavili da će „preispitati“ status SNS-a, ali čak i izvori iz EPP-a kažu da je to samo farsa i da Vučić tamo ima veliku zaštitu, te ne veruju da će biti konkretnih posledica, navodi zagrebački list.

Na kraju, teška srca, Hrvati su morali da priznaju da su se prerano radovali.

„Dakle, ništa se konkretno nije promenilo, osim što sada Komisija kaže da ’procenjuje da li su ispunjeni postojeći uslovi za isplate’, ali da nikakve odluke o obustavi fondova zasada nema. Prošle nedelje jedan portparol Evropske komisije rekao je da EU ’izražava žaljenje što Srbija još nije preduzela neophodne korake kako bi odgovorni za napade na severu Kosova bili izvedeni pred lice pravde’“, napominje „Jutarnji list“.

Zbog čega Bosni i Hercegovini nije isplaćen nijedan evro

„U Briselu je strpljenja sve manje, ali i dalje, osim najava, nema konkretnih poteza. To što Komisija ne isplaćuje sredstva deo je uobičajene prakse koja važi i za druge zemlje korisnice, a ne posebna mera protiv Srbije. Na primer, Bosni i Hercegovini iz Plana rasta nije isplaćen nijedan evro jer nije ispunila uslove – i za to nije bila potrebna nikakva posebna odluka niti kaznena mera“, zaključuje se u tekstu „Jutarnjeg lista“.

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je juče da je primetno da su zvanična Hrvatska i hrvatski mediji razočarani time što Evropska komisija nije zamrzla sredstva namenjena Srbiji i na taj način kaznila građane Srbije.Brnabićeva je odgovarajući na pitanje da prokomentariše to što hrvatski mediji pišu da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić opet podelio Evropsku komisiju, kazala da je to ne čudi.

"Ne čudi me to. Vidim da je zvanična Hrvatska i da su hrvatski mediji izuzetno razočarani time što Evropska komisija nije donela odluku da kazni građane Srbije i Srbiju time što će zamrznuti sredstva iz evropskih fondova za Srbiju. To je praktično ista politika kao politika blokadera", kazala je Brnabićeva.