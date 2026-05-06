Nemačka je poslala minolovac „Fulda“ ka Sredozemnom moru zbog moguće međunarodne misije u Ormuskom moreuzu, dok blokada jednog od najvažnijih pomorskih prolaza na svetu dodatno podiže tenzije i izaziva rast cena nafte i gasa.

Kako prenosi Dojče Vele, minolovac je isplovio iz pomorske baze Kil-Vik na Baltičkom moru i prvo će biti uključen u NATO postrojbe za razminiranje.

U slučaju pokretanja međunarodne operacije u Ormuskom moreuzu, nemački brod biće već pozicioniran blizu potencijalne zone angažovanja.

Ormuski moreuz pod blokadom

Od početka rata sa Iranom 28. februara, Teheran je blokirao Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih tačaka svetskog pomorskog saobraćaja kroz koju prolazi veliki deo globalne trgovine energentima.

Prema dostupnim informacijama, područje je navodno minirano, što je izazvalo ozbiljne poremećaje na tržištu energenata.

Posledice se već osećaju širom sveta, a posebno u Evropi, gde su cene nafte i tečnog gasa naglo skočile.

Nemačka ekonomija, koja u velikoj meri zavisi od stabilnog snabdevanja energentima, nalazi se pod dodatnim pritiskom zbog situacije u Persijskom zalivu.

Merc obećao pomoć Trampu

Nemački kancelar Fridrih Merc više puta je izjavio da je Berlin spreman da doprinese obezbeđivanju budućeg mirovnog sporazuma nakon završetka sukoba sa Iranom.

On je potvrdio da je o tome razgovarao i sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

– Rekao sam mu više puta da ovaj rat ima ozbiljne posledice po nas, da želimo da se završi i da smo spremni da ponudimo pomoć – izjavio je Merc.

NATO-u nedostaju minolovci

Nemačka ratna mornarica važi za jednu od najiskusnijih kada je reč o uklanjanju mina i podvodne municije.

Od završetka Drugog svetskog rata nemački minolovci neprekidno rade na uklanjanju eksplozivnih sredstava, posebno u Baltičkom moru.

Flota raspolaže savremenim podvodnim dronovima i specijalizovanim timovima ronilaca, zbog čega NATO računa na nemačke kapacitete u mogućoj operaciji.

Ipak, za svaku vojnu misiju Bundesvera u inostranstvu neophodno je odobrenje Bundestaga, što znači da bi formalna odluka mogla da traje danima ili nedeljama.

Pistorijus upozorava na ograničenja

Ministar odbrane Boris Pistorijus upozorio je da je nemačka mornarica trenutno najmanja u svojoj istoriji i da je već angažovana u više međunarodnih operacija.

Prema njegovim rečima, eventualna misija u Ormuskom moreuzu moguća je samo uz тесну saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje imaju ključne informacije o situaciji na terenu.

Za sada nije poznato koliko je moreuz zaista miniran, niti koliko dugo bi sukob sa Iranom mogao da traje.

Moguće uključivanje NATO snaga u Ormuski moreuz dodatno podiže rizik od šireg regionalnog sukoba na Bliskom istoku.

Analitičari upozoravaju da bi svaki incident u toj oblasti mogao izazvati nove skokove cena energenata i dodatno destabilizovati globalnu ekonomiju.

Istovremeno, raspoređivanje minolovaca pokazuje da Zapad ozbiljno razmatra scenario vojnog obezbeđivanja pomorskih ruta ukoliko se blokada nastavi.