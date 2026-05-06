Policija u Leskovcu uhapsila je Đ. R. (30) iz Surdulice kod koga je pronašla dva paketića sa manjom količinom kokaina, a u pretresu njegovog stana paketić sa 45,3 grama kokaina, manju količinu marihuane, vagicu za precizno merenje sa tragovima kokaina i marihuane, kao i novac za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Leskovac, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija će takođe protiv D. M. (20) iz Surdulice, podneti krivičnu prijavu, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Đ. R. je, kako se sumnja, prodao manju količinu kokaina D. M. kod koga je policija pronašla ovu drogu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, Đ. R. je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužiocu, dok će protiv D. M, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštvu u Leskovcu, krivična prijava biti podneta u redovnom postupku.