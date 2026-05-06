Devojčica Danka Ilić iz Bora, za čije se ubistvo terete osumnjičeni Dejan Dragijević (51) i Srđan Janković (51), danas bi sa svojom porodicom proslavila četvrti rođendan, a tim povodom se oglasio njen otac Miloš Ilić. Prema njegovim rečima, porodici Ilić je sve teže.

- Da, danas je Dankin rođendan. Svaki dan je težak, sve nam je teže i teže. Ne znam šta da vam kažem - ističe Miloš Ilić.

Kako napominje, Danka je danas trebalo da napuni četiri godine.

- Četiri godinice... Trebalo je... Veoma nam je teško - kaže otac ubijene devojčice.

Podsetimo, Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine, da bi nešto kasnije osvanula vest da je ona ubijena.

Roditelji su u nekoliko navrata spominjali da veruju da je devojčica i dalje živa, uprkos podignutoj optužnici protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića za njeno ubistvo, kao i protiv Radoslava Dragijevića za pomaganje u prikrivanju krivičnog dela.

Na pitanje da li da dalje veruje da može pronaći svoje dete živo, Miloš Ilić nam je rekao da više nije siguran.

- Ne znam, ne znam šta da kažem na to pitanje... Više ni sam ne znam... Sad ide ovo suđenje... - jedva je izustio otac Danke Ilić i dodao:

- Neizvesnost... Ubi nas!

Podsetimo, 26. marta 2024. godine, Ivana Ilić je sa sinom i ćerkicom došla na imanje da se deca igraju. U jednom trenutku ona je otišla do svoga automobila da sinčiću da vodu, a u tom trenutku je mala Danka nestala.

Desetak dana kasnije policija je uhapsila Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića koji su osumnjičeni da su službenim vozilom oborili dete, a onda je prema sopstvenom priznanju Dejan dete zadavio i ubacio u gepek, da bi ga potom izbacili na deponiju kraj puta.

Dva dana kasnije leš male Danke je prebačen na nepoznatu lokaciju i do danas nije pronađen.

Dve godine kasnije, slučaj koji je potresao Srbiju i dalje nema ključne odgovore, a porodica čeka trenutak kada će istina konačno početi da izlazi na videlo.

