Vrhovno državno tužilaštvo saopštilo je da nema opasnosti od zastarelosti u slučaju ubistva главnog i odgovornog urednika lista „Dan“ Duška Jovanovića, uprkos tome što se bliži 22 godine od zločina koji još nije rasvetljen.

Iz VDT-a su za portal RTCG objasnili da je postupak proglašen tajnim radi zaštite istrage, dokaza i učesnika u postupku.

„Relativna zastarelost bi mogla nastupiti samo ukoliko se ne bi preduzimale procesne radnje, što ovde nije slučaj“, naveli su iz tužilaštva.

U izveštaju koji je Vlada Crne Gore početkom godine dostavila Ujedinjenim nacijama, navedeno je da postoji određeni napredak u istrazi. Saslušano je više svedoka, formiran je tim tužilaca i prikupljeni su novi materijalni dokazi.

Duško Jovanović ubijen je 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon izlaska iz redakcije „Dana“. Na njega je iz tamnog „golfa 3“ ispaljeno 16 hitaca iz automatskog oružja.

Za saizvršilaštvo je osuđen jedino Damir Mandić, koji je odslužio kaznu od 19 godina zatvora. Kao mogući učesnik pominjan je i Vuk Vulević, ali njegova umešanost nikada nije dokazana.

Posebnu pažnju godinama izaziva automatska puška sa gravurom „piljak“, pronađena u vozilu iz kojeg je pucano. Pojedini mediji i svedoci tvrdili su da je oružje navodno bilo povezano sa tajnim fondom nekadašnje crnogorske službe bezbednosti, ali to nikada nije sudski potvrđeno.