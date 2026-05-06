Umaška policija je dojavu primila juče oko 8 časova, nakon što je na obali pronađen leš delfina u raspadnutom stanju.

Policija je utvrdila da se na telu životinje nalazi povreda nalik prostrelnoj rani, nastala upotrebom vatrenog oružja.

O događaju je obavešteno Ministarstvo zaštite životne sredine i zelene tranzicije, koje je preuzelo dalju brigu o životinji.

Pokreće se krivični postupak

Nad lešom delfina u Zavodu za veterinarsku patologiju biće sprovedeno veštačenje kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i priroda povreda.

Zbog sumnje na krivično delo ubijanja i mučenja životinja, policija će protiv nepoznatog počinioca podneti krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu.

(Index)

