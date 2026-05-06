Nakon četvrodnevne potrage, ronioci Regionalnog ronilačkog centra (RRC) iz Bijele, pronašli su i iz vode Skadarskog jezera izvukli telo Dejana Kaluđerovića, stradalog 2. maja u nesreći u Plavničkom kanalu.

Danilo Mijajlović iz RRC, kazao je Vijestima da je telo pronađeno nakon intenzivne i zahtevne pretrage.

"Telo je predato nadležnim službama na dalje postupanje. U akciji pretrage, pored naših ronilaca, učestvovali su i pripadnici Ronilačke službe spašavanja Vatrogasnog društva iz Nikšića, Službe zaštite Glavnog grada, pripadnici UPSUL-a, kao i brojni mještani koji dobro poznaju prilike i teren na jezeru", rekao je Mijajlović.

U ovoj nesreći je 2. maja stradao Mladen Mađo Kaluđerović (44), a jedna osoba je lakše povređena.

Iz Uprave policije (UP) je saopšteno da je telo Kaluđerovića pronađeno 300 metara od Plavnice:

"300 metara od Plavnice. Pronađeno beživotno telo lica D.K. koji je kako se sumnja smrtno stradao u prevrtanju plovila na Skadarskom jezeru 2. maja 2026. godine. Obaviješten tužilac u VDT", piše u saopštenju UP.