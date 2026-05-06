Taj detalj ima poseban naziv – punt, a njegova funkcija godinama izaziva znatiželju ljubitelja vina i korisnika interneta.

Pitanje o nameni udubljenja na flaši nedavno je postalo viralno na platformi Reddit, nakon što je jedan korisnik postavio jednostavno pitanje zbog kog su hiljade ljudi počele da istražuju poreklo i svrhu punta.

Šta je punt i zašto postoji na flašama?

Punt predstavlja udubljenje na dnu staklene flaše koje se najčešće može videti kod vinskih boca i flaša za penušava vina. Iako mnogi veruju da dubina udubljenja znači da je vino kvalitetnije, stručnjaci tvrde da to nije tačno.

Postoji nekoliko razloga zbog kojih proizvođači i danas koriste punt:

povećava čvrstoću flaše i ravnomerno raspoređuje pritisak

posebno je važan kod šampanjca i penušavih vina

olakšava držanje i sipanje vina

pomaže zadržavanje taloga kod starijih vina

doprinosi stabilnosti flaše tokom proizvodnje

Kod penušavih vina pritisak unutar flaše može biti veoma visok, zbog čega udubljenje igra važnu ulogu u sprečavanju pucanja stakla. Upravo zato se punt smatra jednim od ključnih elemenata bezbednosti kod ovakvih boca.

Kako je nastalo udubljenje na dnu flaše?

Istorija punta seže vekovima unazad, u period kada su se staklene flaše izrađivale ručno tehnikom duvanja stakla. Majstori su koristili metalnu šipku za oblikovanje flaše, a nakon završetka rada na dnu je ostajao neravan i oštar trag.

Kako bi flaša mogla stabilno da stoji, taj deo se utiskivao ka unutra. Tako je nastalo udubljenje koje danas poznajemo kao punt.

Sa razvojem industrijske proizvodnje i modernih mašina potreba za puntom gotovo je nestala, jer su flaše počele da se prave sa ravnim i pravilnim dnom. Ipak, ovaj detalj opstao je zahvaljujući tradiciji, ali i praktičnim prednostima koje pruža.

Punt i vinska kultura

Ljubitelji vina često povezuju duboko udubljenje sa luksuznim i skupim vinima, ali stručnjaci ističu da dubina punta nema direktne veze sa kvalitetom sadržaja u flaši.

Kod starijih crnih vina punt može pomoći da se talog zadrži uz ivice dna, što omogućava čistije sipanje vina u čašu. Osim toga, somelijeri često koriste udubljenje prilikom držanja flaše jer omogućava bolju kontrolu tokom služenja vina.

Zašto se danas vodi rasprava o održivosti?

Poslednjih godina punt je postao tema rasprave i zbog ekologije. Flaše sa dubokim udubljenjem zahtevaju više stakla, zbog čega su teže za transport i stvaraju veći karbonski otisak.

Zbog toga mnoge vinske kompanije danas prelaze na lakše flaše i jednostavniji dizajn kako bi smanjile troškove proizvodnje i negativan uticaj na životnu sredinu.

Iako je nastao kao praktično rešenje tokom proizvodnje stakla, punt je vremenom postao važan deo vinske tradicije i dizajna flaša. Danas predstavlja spoj istorije, funkcionalnosti i estetike koji i dalje intrigira ljude širom sveta.