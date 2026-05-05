Cene nafte zabeležile su još jedan dan snažnih oscilacija na tržištu, a referentna cena sirove nafte Brent dostigla je najviši nivo tog dana nakon izveštaja o napadima dronovima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Brent je kratko nakon 18:00 prešao 115 dolara po barelu, nakon vesti da je ključna naftna luka Fujairah bila meta napada, što predstavlja rast od više od 5% u odnosu na početak dana.

Fujairah se nalazi na istočnoj obali UAE-a, izvan Ormuskog moreuza.

Naftovod iz naftnih polja u Abu Dhabiju vodi do Fujairaha, što omogućuje da se ograničene količine sirove nafte ukrcavaju na tankere i izvoze na svetska tržišta, čak i u ulovima kada je prolaz kroz Ormuski moreuz delimično blokiran.