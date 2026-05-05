U Švajcarskoj je počelo suđenje Marcu Riebenu, optuženom za brutalno ubistvo svoje supruge Kristine Joksimović, bivše finalistkinje za Miss Švajcarske. Slučaj koji je potresao javnost dobija sudski epilog više od godinu dana nakon zločina koji se dogodio u porodičnom domu u Binningenu, kod Basela.

Prema navodima britanskog lista Daily Mail, telo 38-godišnje Kristine pronašao je njen otac 13. februara 2024. godine. U kući su u tom trenutku živela i njihova dva mala deteta, što dodatno pojačava težinu ovog slučaja.

Od „idealnog supruga“ do optužbi za zločin

Na samom početku suđenja, odbrana je pokušala da predstavi optuženog kao brižnog muža i oca. Njegov advokat opisao ga je kao „idealnog supruga“, dok je i sam Rieben u obraćanju sudu tvrdio da je voleo svoju ženu i da nije želeo da dođe do tragedije.

„Voleo sam svoju suprugu i njena smrt bila je nesreća“, rekao je optuženi, priznajući da ju je držao za vrat, ali tvrdeći da je pokušavao da joj pomogne. Dodao je da oseća duboko kajanje i da ga ono što se dogodilo „progoni dan i noć“.

U svom iskazu istakao je da su u braku postojali problemi, ali i da su pokušavali da ih reše kroz bračno savetovanje. Prema njegovim rečima, svađe su bile česte, ali je odnos bio „pun strasti“.

Šta tvrdi tužilaštvo i veštaci

Tužilaštvo, međutim, iznosi potpuno drugačiju sliku. Prema optužnici u koju je uvid imao Daily Mail, Rieben je nakon smrti supruge satima postupao sa njenim telom u kupatilu, koristeći različite alate, a zatim pokušao da prikrije tragove zločina.

Sudski veštak Frank Urbaniok izjavio je da optuženi ima izražene narcisoidne osobine i opsesivno-kompulzivni poremećaj, te da je delovao sa „gotovo pedantnom preciznošću“. Posebno je šokantno, kako je navedeno, da je nakon zločina otišao na večeru sa decom i ponašao se kao da se ništa nije dogodilo.

Tužilac je istakao da je ponašanje optuženog nakon ubistva bilo „teško zamislivo po svojoj okrutnosti“, dodajući da je delovao sistematično i sa jasnim planom.

Ovaj slučaj otvorio je brojna pitanja o nasilju u porodici, psihološkim profilima počinilaca i granicama odgovornosti. U postupku kao civilni tužioci učestvuju roditelji žrtve, njihova deca i organizacija za prava žena, što pokazuje širi društveni značaj ovog suđenja.

Zbog izuzetno potresnih detalja, optužnica nije dostupna javnosti u celosti, a uvid u dokumenta imaju samo akreditovani mediji, bez mogućnosti kopiranja.

U narednim nedeljama očekuje se nastavak suđenja, tokom kojeg će sud razmatrati sve dokaze i iskaze kako bi utvrdio odgovornost optuženog za jedan od najjezivijih zločina u novijoj švajcarskoj istoriji.