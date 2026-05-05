Prema Ministarstvu odbrane, cilj je da se brodovi pozicioniraju bliže potencijalnom poprištu operacija u slučaju međunarodnog pomorskog raspoređivanja.

Donald Tramp je upozorio Iran da će njegove snage biti "zbrisane sa lica zemlje" ako pokušaju da ciljaju američke brodove koji vode brodove kroz Ormuski moreuz u okviru projekta "Sloboda".

Iz Teherana su poručili da je to zapravo "projekat ćorsokak".

Iran je danas gađao i američke brodove, nakon udara po emiratskoj energetskoj infrastrukturi.

U glavnoj zoni naftne industrije UAE u ponedeljak uveče izbio je požar nakon iranskog napada dronom. IDF upozorava stanovnike s juga Libana da se evakuišu.