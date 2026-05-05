Rusija će žestoko odgovoriti na moguće provokacije Ukrajine na Dan pobede, 9. maja., piše ruski portal Lenta. Među mogućim varijantama pominje se udar „Kinžalima“ po Kijevu i centrima donošenja odluka. Ministarstvo odbrane je već savetovalo stanovnicima ukrajinske prestonice da na vreme napuste grad.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je zapretio mogućim napadom na paradu pobede u Moskvi 9. maja. U Rusiji su izjavili da će uslediti neminovni odgovor. Konkretno, vojni ekspert Vasilij Dandikin izjavio je da Moskva može da izvede udar hipersoničnim kompleksom „Kindžal“ po Kijevu.

„Imamo širok spektar raketa u našem arsenalu - i balističkih i krstarećih. Postoje i hipersonične kao što je ‘Kindžal’. Sve one mogu biti upotrebljene“, rekao je on.

Vojni ekspert, pukovnik u penziji Viktor Baranec predvideo je najsnažniji udar po ukrajinskoj prestonici u slučaju napada Oružanih snaga Ukrajine. On takođe smatra da će Zelenski verovatno pobeći iz Kijeva za 9. maj.

„To će biti apsolutno adekvatan udar. Ako oni budu napadali dronovima, mi ćemo udariti još jače. Ali ovog puta sam uveren da će glavni udar biti usmeren na centre donošenja odluka. To su Ministarstvo odbrane, Generalštab, Vrhovna rada, bunker Zelenskog“, rekao je Viktor Baranec, vojni ekspert, pukovnik u penziji.

Međutim, predsednik komiteta Saveta Federacije za međunarodne poslove Grigorij Karasin veruje da će ovakva upozorenja delovati otrežnjujuće na Ukrajinu. On je takođe izrazio nadu da će 9. maj proći bez provokacija.

Ministarstvo odbrane Rusije upozorilo je stanovnike Kijeva da napuste grad

Moskva je zvanično proglasila prekid vatre 8. i 9. maja u čast obeležavanja Dana pobede. Istovremeno, u Ministarstvu odbrane su naglasili da će, u slučaju pokušaja Ukrajine da poremeti proslavu, Oružane snage Rusije naneti odmazdni udar po centru Kijeva.

„Upozoravamo civilno stanovništvo Kijeva i zaposlene u stranim diplomatskim predstavništvima da na vreme napuste grad“, navodi se u saopštenju.

U međuvremenu, predsednik Ukrajine je izjavio da uvodi režim primirja od ponoći 6. maja. Prema rečima političara, ukrajinska strana nije dobila nikakvo zvanično obraćanje u vezi sa uslovima prekida neprijateljstava.

Vojno rukovodstvo Rusije će odlučiti da li će podržati prekid vatre koji je objavio Zelenski u noći 6. maja, ili će izvesti novi udar na teritoriju protivnika, izjavio je prvi zamenik predsednika komiteta Saveta Federacije za međunarodne poslove Vladimir Džabarov.