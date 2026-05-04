Tijanin otac Igor tim povodom objavio je potresan status na svom Fejsbuk profilu.

"Svaki dan je težak, ali danas je onaj dan u godini kada je za mamu, sestru i tatu možda i najteži. I koliko god da smo je poznavali, svi je zamišljamo na neki svoj način. Koji bi fakultet završila? Čime bi se bavila? Koliko bi samo lepa bila danas? Šta bi volela da peva? O čemu bismo razgovarali da je sada tu? Mnogo mi nedostaješ. Sve bih na svetu dao samo za jedan zagrljaj i da ti uz poljubac mogu reći da te mnogo volim. Najviše. Da sam toliko srećan i ponosan što sam ti baš ja tata. Srećan ti rođendan, ljubavi", napisao je Igor Jurić.

Igor Jurić je osnovao Fondaciju Tijana Jurić koja je danas Centar za nestalu i zlostavljanu decu.

Tijanin ubica Dragan Đurić, koji je uhapšen posle 13 dana potrage, osuđen je 40 godina zatvora, jer je doživotna robija uvedena kasnije, u decembru 2019. godine.

Nesrećna devojčica ubijena je u Bajmoku u noći između 25. i 26. jula kada se vraćala kući, ali ju je monstrum kidnapovao na ulici i ubio u ataru sela.