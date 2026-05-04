Brod američke mornarice pogođen je u blizini iranskog obalskog grada Džask, nakon što je ignorisao upozorenje Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) da se zaustavi.

Iranska vojska takođe je saopštila da je sprečila američki ratni brod da prođe Ormuskim moreuzom "snažnim i brzim upozorenjem", uz naznaku da će uskoro biti objavljeno više informacija.

Američki "Projekat Sloboda", koji za cilj ima bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza, trebalo je da započne danas u jutarnjim satima, prema najavama američkog predsednika Donalda Trampa i Centralne komande američke vojske (CENTCOM).

U saopštenju CENTCOM-a objavljenom na mreži Iks navodi se da "Projekat Sloboda" uključuje razarače sa navođenim raketama, više od stotinu kopnenih i pomorskih letelica, bespilotne platforme i oko 15.000 pripadnika vojnih snaga.

Tramp o "Projektu sloboda"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć da će SAD pokrenuti operaciju za bezbedno izvlačenje brodova iz Ormuskog moreuza koja će početi danas, u ponedeljak ujutro po bliskoistočnom vremenu. Proces je nazvao "Projekat Sloboda".

On je, u objavi na svojoj društvenoj mreži Trut, naveo da je reč o humanitarnoj inicijativi za zemlje koje nisu uključene u sukob na Bliskom istoku.

Tramp je dodao da su brojne države zatražile pomoć SAD kako bi se njihovi brodovi, koji su blokirani u moreuzu, bezbedno izvukli, iako, kako je istakao, nemaju nikakve veze sa aktuelnim sukobom.

"Obavestili smo te zemlje da ćemo njihove brodove bezbedno sprovesti kroz ograničene vode kako bi mogli da nastave poslovanje", naveo je Tramp.

On je dodao da je naložio svojim predstavnicima da učine "sve što je moguće" kako bi brodovi i njihove posade bezbedno napustili moreuz, uz napomenu da se oni neće vraćati dok oblast ne bude bezbedna za plovidbu.

Istakao je da je cilj operacije da se pomogne "ljudima, kompanijama i državama koje nisu učinile ništa pogrešno, već su žrtve okolnosti".

"Ovo je humanitarni gest Sjedinjenih Američkih Država, zemalja Bliskog istoka, a posebno Irana", rekao je Tramp.

On je upozorio da mnogi brodovi ostaju bez hrane i osnovnih potrepština za posade, dodajući da bi ova inicijativa mogla da doprinese izgradnji dobre volje među stranama u sukobu.

Tramp je, međutim, upozorio da će svaki pokušaj ometanja ove operacije biti "odlučno sprečen".

Američki predsednik je naveo i njegovi predstavnici vode "veoma pozitivne razgovore" sa Iranom, koji bi mogli da dovedu do "pozitivnih rezultata za sve strane".

Pogođen tanker sinoć

U Ormuskom moreuzu kod obale Ujedinjenih Arapskih Emirata pogođen je tanker neidentifikovanim projektilima, saopštila je britanska agencija za pomorsku bezbednost UK Maritime Trade Operations (UKMTO), navodeći da nema povređenih i da nije zabeleženo zagađenje mora, prenosi Rojters.

"UKMTO je primio informacije o incidentu koji se dogodio 145 kilometara severno od Fudžejre u Ujedinjenim Arapskim Emiratima", navodi se u saopštenju Agencije na platformi Iks, uz napomenu da je incident prijavljen sinoć oko 19.40 časova.

Prema navodima Agencije, tanker je prijavio da je pogođen neidentifikovanim projektilima.

U prijavi je dodao da su svi članovi posade bezbedni i da nema ekološkog zagađenja. Agencija nije precizirala poreklo broda. Saobraćaj kroz Ormuski moreuz, kroz koji u mirnodopskim uslovima prolazi oko petine svetske nafte i gasa, u velikoj meri je poremećen od početka izraelsko-američkih napada na Iran 28. februara.

