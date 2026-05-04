U jednom ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu došlo je do incidenta kada je gost lokala napao konobara, a potom ga gađao metkom. Navodno, svemu je prethodila svađa zbog tompusa.

- Čovek je popio, uzeo da zapali tompus, a unutra nije dozvoljen tompus. Opomenut je, a onda je krenuo da viče na nas, nakon čega je izvadio pištolj i počeo da preti. Potom je iz pištolja izvadio metak i bacio na konobara. Pozvali smo policiju i oni su reagovali. Niko nije povređen - reklo je osoblje lokala.

Nezvanično, najpre je došlo do svađe između osoblja lokala i jednog gosta.

Gost je potom konobaru uputio pretnje smrću, nakon čega je izvukao pištolj, iz kog je izvadio metak i gađao ga.

Nakon upućenih pretnji, gost je napustio lokal, a srećom u sukobu nije bilo povređenih.

Brzom reakcijom policije, napadač je identifikovan kao D. R. (50) i on je priveden.

