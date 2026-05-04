Poznata holivudska glumica Kameron Dijaz (54) i njen suprug, muzičar Bendži Maden, objavili su radosnu vest, njihova porodica postala je bogatija za još jednog člana.

Vest o rođenju sina podelio je Bendži na društvenoj mreži Instagram, gde je napisao da su on i Kameron "srećni, uzbuđeni i blagosloveni“ zbog dolaska njihovog trećeg deteta, dečaka po imenu Nautas Maden.

- Dobrodošao na svet, sine - poručio je ponosni otac, dodajući da njihova porodica uživa u zajedničkom životu i da su deca zdrava i srećna.

Par, koji je u braku od 2015. godine, već ima dvoje dece, ćerku Radiks, rođenu u decembru 2019, i sina Kardinala, rođenog u martu 2024. godine.

Oboje su dobili uz pomoć surogat majke.

