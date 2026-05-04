Tačno tri godine prošlo je od kada cela Srbija plače za decom stradalom u OŠ „Vladislav Ribnikar“, u beogradskoj opštini Vračar.

Tog 3. maja 2023. godine ubijeno je devetoro đaka, kao i školski čuvar, i to u masovnoj pucnjavi koju je počinio dečak K. K., koji je pohađao ovu školu.

Tim povodom juče je u Beogradu organizovan celodnevni program u čast sećanja na žrtve 3. maja.

Porodice devetoro učenika i porodica čuvara Dragana Vlahovića stigli su ispred škole minut pre nego što je u 8.41 sati kobnog dana dečak ubio vršnjake.

Ispred škole se okupio i veliki broj građana i dece kako bi odali počast stradalima.

Ulica u kojoj se nalazi škola bila je potpuno zatvorena za saobraćaj.

Na svim TV programima u Srbiji u 8.41 sat prekinut je program na minut.

Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut položio je venac i odao poštu stradalima

Kako je saopšteno iz Vlade Srbije, 2024. godine je doneta odluka da se 3. i 4. maj ustanove kao Dan sećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila u OŠ „Vladislav Ribnikar" i u selima Orašje i Dubona kod Mladenovca.

U Tašmajdanskom parku juče je održan celodnevni program posvećen ubijenima.

Deo Ulice kralja Milutina juče je bio Prostor tišine. Kod broja 10 građani od 8.40 do 20 sati odavali su poštu ubijenima.

Komemorativni program održao se i u Tašmajdanskom parku. U prostoru Malog Tašmajdana od 12 do 17 sati pod nazivom Trag beskraja organizovane su likovne radionice.

Na Velikom Tašmajdanu u krugu oko spomenika Desanki Maksimović od 8.40 do 20 sati nalazio se Prostor sećanja - programski i umetnički sadržaj posvećen ubijenim učenicima i čuvaru škole.

U masakru su ubijeni: Dragan Vlahović, Bojana Asović, Ana Božović, Mara Anđelković, Adriana Dukić, Ema Kobiljski, Katarina Martinović, Angelina Aćimović, Andrija Čikić i Sofija Negić.

Pred Višim sudom u Beogradu u toku je novo suđenje roditeljima K. K. nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su roditelji odgovornog dečaka Vladimir i Miljana Kecmanović osuđeni na višegodišnje kazne zatvora.

Prvostepena presuda izrečena je u Višem sudu u Beogradu krajem decembra 2024. godine. Vladimir Kecmanović osuđen je tada na 14,5 godina zatvora, Miljana Kecmanović na tri godine, a instruktor iz streljane na 15 meseci zatvora zbog lažnog svedočenja.

Pored krivičnog procesa, presude su donete i u pet parničnih postupaka protiv Kecmanovića, koje su poslate u Apelacioni sud.

Dečak krivično neodgovoran

Maloletni K. K. je krivično neodgovoran jer u trenutku zločina nije navršio 14 godina, a sada ima 16 godina i u julu puni 17. On se od dana masovnog ubistva nalazi na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu.