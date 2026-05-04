Sin (17) poznatog beogradskog biznismena (56) otkrio je da ga je otac godinama silovao i da je snimao sve šta mu je radio.

-Morao sam oralno da zadovoljavam oca. Još se sećam odvratnog ukusa njegovog polnog organa - svojevremeno je svedočio napastvovani tinejdžer.

Otac monstrum ga je po prijavi silovao od njegove šeste do devete godine, a svoja zlodela je čak i fotografisao. Nakon što je slučaj te 2015. godine dospeo do policije monstrum je uhapšen i protiv njega je pokrenut postupak. Po privođenju je pušten da se brani sa slobode. Ceo slučaj je izašao na videlo kada je 17-godišnjak u očevom stanu pronašao fotografije na kojima se vidi kako on oralno zadovoljava oca.

- Živim sa majkom, a kod oca sam bio od marta do juna prošle godine. U njegovom stanu na polici s knjigama slučajno sam pronašao fotografije na kojima se vidi kako mi otac gura penis u usta. Tada su sećanja počela da naviru. Ispovraćao sam se - ispričao je tada tinejdžer na saslušanju u policiji.

On je u izjavi za medije rekao da je uzeo tri fotografije, a da je među njima bilo još slika na kojima su druga deca. On je tvrdio da je otac od njega tražio i da vodi ljubav sa njegovom devojkom.

Slučaj je završen u tišini i otac je dobio kaznu.