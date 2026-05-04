Monstruozno ubistvo, kakvo se ne pamti dogodilo se u regionu. A otkriveno je kada se izvršilac sam predao. Kako je S. V. na saslušanju kazao, iskasapio je majku N. V. (60) i jeo njeno telo jer su mu četiri duha to naredila.

Iskasapio sekirom majku! Jeo delove tela i to sve zato što su mu duhovi tako naredili

Horor od kojeg se ledi krv u žilama dogodio se kod Bosanske Krupe te davne 2018.godine.

Sve je krenulo kada se S. V. iz Bosanske krajine dovezao do Sarajeva i iz ulice Hamdije Kreševljakovića, mobilnim pozvao policiju i rekao da je sekirom ubio svoju 60-godišnju majku i pozvao ih da dođu po njega.

On je, tada, potpuno hladan rekao da je majku zaklao i da je prepolovio njeno telo.

Kako je saslušanje odmicalo, istražitelji su čuli detalje zločina koji ih je veoma potresao. Naime, osumnjičeni je na zaprepašćenje islednika rekao da je desetak dana sekao i jeo delove tela nesrećne žene, dok je ostatak, navodno, rasparčao, zapalio, a potom zakopao na različitim lokacijama oko kuće.

Istražitelji nisu mogli da veruju šta čuju pa su isprva njegove izjave uzeli s rezervom. Međutim, kada su ga upitali zašto je ubio majku, on je rekao da je pod uticajem crne magije, takozvanih sihira, te da su mu četiri džina (duha) dolazila pred oči i da su mu naredili da to učini.

Nakon ove jezive izjave, sarajevski policajci su odmah kontaktirali kolege iz MUP-a USK, koji su celu noć proveravali verodostojnost izjave kanibala, a u međuvremenu je i njegov brat V. I. nazvao pripadnike MUP-a USK i kazao da sumnja da je njegov brat ubio majku i da mu je to saopštio telefonom pre nego što se predao policiji.

Tokom noći S. V. je prevezen u Bosansku Krupu, gde je odveden na rekonstrukciju zločina da bi pokazao gde se nalaze delovi tela njegove majke, ali nije mogao da se seti tačnih lokacija. Nekoliko bagera prekopavalo je okolinu kuće Velića i širi lokalitet, a dan kasnije pronađeni su delovi tela nesrećne žene.

Kako je utvrđeno S.V. je ubio i psa jer je, kako je tvrdio tokom istrage, crni pas šejtan (đavo). U četiri iskaza tvrdio je da je morao izvršiti zločin, jer je bio začaran i samo je slušao uputstva više sile. Nakon svega, iznajmio je automobil i zaputio se u Sarajevo, verujući da će tamo dobiti pomoć onih koji se bolje razumeu u veru.