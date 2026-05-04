Državljaninu Rusije I. V. (25), kog je u noći između četvrtka i petka udario tramvaj na Zvezdari, lekari se i dalje bore za život.

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se 1. maja oko ponoći, na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Batutove ulice, kada je na pešačkom prelazu tramvaj udario dvadesetpetogodišnjeg momka i naneo mu teške telesne povrede opasne po život.

I. V. je odmah nakon nezgode hitno prevezen u Urgentni centar, gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede u vidu preloma lobanje, preloma kostiju lica, povrede mozga, kao i preloma ključne kosti.

Nezvanično, tramvajem je upravljao vozač S. M. (60), a nezgoda se dogodila dok je mladić prelazio ulicu na obeleženom pešačkom prelazu regulisanom semaforom.

Semafor je u trenutku nezgode bio u funkcionalnom stanju, pa će istragom biti utvrđeno ko je od učesnika prošao kroz crveno svetlo i kako je tačno došlo do ove teške saobraćajne nezgode.

Na licu mesta obavljen je uviđaj, a nadležni rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog slučaja. Više detalja biće poznato nakon završetka provera.

(Telegraf)

































