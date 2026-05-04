Ona je za Tanjug naglasila da deo odgovora na pitanje zašto se taj zločin desio očekuje da saopšti sudija kada bude objavljivao presudu u tom predmetu.

"Meni je to jasno, ali ne mogu to da kažem u ovoj fazi krivičnog postupka koji se vodi protiv Vladimira i Miljane Kecmanović, roditelja ubice (13) iz 'Ribnikara' koji je hladnokrvno streljao Anu, Bojanu, Sofiju, Maru, Emu, Katarinu, Adrijanu, Angelinu, Andriju i Dragana, dok su samo slučajno preživeli nastavnica i još pet učenika", kazala je Dobričanin.

Kada je reč o drugom delu činjenica i odgovora na pitanje zašto, kaže da je "mišljenja da se on nalazi u nekim događajima koji su tome prethodili i nekim koji su nakon toga usledili".

"S tim u vezi, mora se uzeti u obzir da mi nekako mnogima trebamo i mnogima smetamo, kao i naš geopolitički položaj", kazala je ona.

Dodala je da se taj i neki drugi zločini i događaji koji su usledili nakon "Ribnikara" moraju ispitati svaki pojedinačno.

"Moraju se ispitati i svi zajedno i sa aspekta terorizma, za koje je sam odavno mišljenja da je trebalo pokrenuti predistražni postupak", kazala je ona i dodala da se nada da se i time već neko bavi.

Dobričanin je upozorila na važnost da se ispita sve do najskrivenijih tajni jer bi u suprotnom tragedija mogla da posluži kao model koji će se primenivati ne samo u Srbiji već i šire.

"Ako to prođe bez temeljne analize svakog detalja, kao i provere svake sumnje i bez pribavljanja svih dokaza, bojim se da će to biti model koji će se koristiti za izazivanje straha i nesigurnosti kod građana - i u buduće i to ne samo kod nas", rekla je Dobričanin.

Dobričanin naglašava da je uz sve istraživanje svih detalja dužnost pre svega prema stradalim nevinim žrtvama i njihovim porodicama, ali i u interesu generalne prevencije i pravne sigurnosti i bezbednosti svakog od nas.

"U to ime - čekamo odgovore", rekla je Dobričanin.

Učenik K. K. je 3. maja 2023. godine nešto pre devet sati u školi koju je pohađao, na licu mesta ubio najpre čuvara, dežurne učenike, a potom je ušao u svoje odeljenje gde je nastavio pucnjavu.

Na licu mesta je stradalo osam učenika i čuvar, dok je jedna devojčica kasnije podlegla povredama.

On je tada ranio još petoro učenika i nastavnicu istorije.