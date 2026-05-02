U Hanti-Mansijskom autonomnom okrugu (poznatom i kao Jugra, na zapadu Sibira, 1.900 kilometara vadzušno od Moskve) u požaru u privatnoj kući poginuli su roditelji, četvoro dece i njihova baka.

Gradonačelnik Megiona Aleksej Petričenko saopštio je da će gradska administracija preuzeti na sebe finansiranje sahrane. Pokrenut je krivični postupak po članu o izazivanju smrti iz nehata.

Tragedija se dogodila u naselju Visoki, a stradala je cela porodica koja je živela u kući. Prema informacijama agencije RIA Novosti, jedno od nastradale dece imalo je nešto više od godinu dana, dok su ostala deca rođena 2011, 2013. i 2015. godine.

Nakon nesreće u administraciji Megiona održana je hitna sednica komisije za vanredne situacije kako bi se organizovala podrška bližnjima. Guverner regiona Ruslan Kuharuk naložio je pružanje hitne socijalne i psihološke pomoći porodici i istakao da situaciju drži pod ličnom kontrolom.

Dojava o požaru primljena je 2. maja u 1.58 po lokalnom vremenu, a po dolasku vatrogasaca krov je već bio u plamenu uz opasnost od širenja vatre. Požar je uništio kuću i pomoćne objekte na površini od 142 kvadratna metra, a potpuno je ugašen u 3.30 ujutru.

Ombudsman za decu u Jugri Ljudmila Nizamova izjavila je da je porodica bila primerena i da su je škole i socijalne službe ocenile pozitivno. Roditelji su bili zaposleni i nisu bili na evidenciji službi za prevenciju niti su ranije kažnjavani.

Istražni komitet kao mogući uzrok navodi kršenje pravila bezbednosti pri korišćenju peći, dok guverner sumnja na neispravne električne uređaje. Sa druge strane, političar Sergej Mironov smatra da je problem u tome što porodice nemaju novca za priključak gasa, zbog čega se greju na opasnije načine u jednom od najbogatijih gasnih regiona Rusije.

Alo/Gazeta

