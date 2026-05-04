Vojska Ruske Federacije počela je da gubi položaje koje je prethodno zauzela, a tokom aprila 2026. godine povukla se sa teritorije od 116 kvadratnih kilometara, pokazali su podaci Instituta za proučavanje rata (ISW).

To je, prema navodima ovog američkog analitičkog centra, prvi zabeleženi slučaj takvih teritorijalnih gubitaka ruskih snaga još od avgusta 2024. godine.

Ruska ofanziva izgubila zamah

Ofanziva ruske vojske, prema proceni ISW, izgubila je zamah, a front se prvi put posle dužeg perioda ne opisuje samo kao linija stagnacije, već kao prostor na kojem su ruske jedinice morale da se povlače.

Za Moskvu je to neprijatan signal, jer pokazuje da pritisak koji su ruske snage mesecima vršile na više pravaca nije doveo do stabilnog širenja kontrole, već do prvih vidljivih gubitaka već zauzetog prostora.

Drugim rečima, ruska vojska nije samo usporila napredovanje, već je, prema ovim podacima, počela da gubi deo teritorije koju je prethodno držala pod kontrolom.

Putin pod pritiskom zbog stanja na frontu

Gubitak 116 kvadratnih kilometara u aprilu 2026. godine ne predstavlja samo vojni problem, već i politički udarac za Kremlj, jer se ruska strategija dugo zasnivala na predstavi da Moskva, uprkos velikim gubicima i sankcijama, polako ali konstantno potiskuje Oružane snage Ukrajine (OSU).

Sada se pojavljuje drugačija slika: ruske jedinice sve teže održavaju liniju fronta, dok ukrajinske snage pokušavaju da iskoriste trenutke iscrpljenosti i slabije organizacije protivnika.

Za ruskog predsednika Vladimira Putina posebno je problematično to što se ne radi o neuspelom napadu na novu teritoriju, već o gubitku položaja koji su ranije već bili zauzeti. Takav razvoj događaja može da naruši narativ Moskve o stabilnoj inicijativi na frontu.

Ako se ovaj trend nastavi, ruska vojska mogla bi da se suoči sa sve većim problemom održavanja osvojenih položaja, naročito na pravcima gde su linije snabdevanja rastegnute, a ljudstvo i tehnika izloženi stalnom pritisku OSU.