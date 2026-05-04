Predsednik Visokog saveta tužilaštva se, nakon održane sednice obratio članovima.

"Dozvoliću sebi samo dve ili tri rečenice i ne više od toga. Izuzetno mi je drago što je današnja sednica bila konstruktivna i što smo pokazali jedni drugima ali i svim građanima Srbije da smo u stanju da mnoge legitimne razlike koje postoje između nas ostavimo po strani kada je u pitanju viši interes javnog tužilaštva i naše Republike", rekao je on.

"Danas smo, kada pogledam rezultate, uradili dobru stvar. Ojačali smo tri javna tužilaštva u Srbiji, a tužilaštvo za organizovani kriminal još više. U svoje ime mogu da kažem da smo na taj način odgovorili na zahteve eksperata Venecijanske komisije. Takođe smo prekinuli problem koji je naša zemlja imala a tiče se Evrodžasta i ja sam srećan i zadovoljan što će Srbija od sutra opet imati svog predstavnika u Evrodžastu i potpuno uživati u svim benefitima koje taj sporazum daje Srbiji", zaključio je on.