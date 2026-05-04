Telo u fazi raspadanja pronađeno je juče kako pluta u reci Savi, u Jakovu, u Ulici Krivaja, piše Telegraf.

Portal navodi da je telo nepoznatog muškarca primećeno u vodi, nakon čega je odmah obaveštena policija. Nadležne ekipe ubrzo su izašle na teren, obezbedile lice mesta i izvukle telo iz reke.

Po nalogu nadležnih organa, telo je poslato u Institut za sudsku medicinu na obdukciju, koja bi trebalo da pokaže tačan uzrok smrti.

Identitet muškarca za sada nije poznat, a policija radi na njegovom utvrđivanju kao i svih činjenica u vezi sa ovim slučajem.

Više detalja biće poznato nakon obdukcije.

Ovo je prvi ovakav slučaj prijavljen u poslednjem periodu na ovom delu reke Save u Jakovu.

Podsetimo, pre mesec i po dana na teritoriji opštine Ivanjica došlo je do teške nesreće, kada se u reci Moravici utopila starija žena.

