Tarik Prusac (49) sumnjiči se da je juče u Sarajevu ubio svoju bivšu suprugu Elmu Godinjak (41), a portparolka Tužilaštva KS, Azra Bavčić otkrila je stravične detalje ovog zločina.

- Tarik P. se sumnjiči da je juče u večernjim satima došao ispred stana 41-godišnjakinje na Dobrinji. Po njenom izlasku iz stana, osumnjičeni je nasrnuo na nju, pretio joj pištoljem i počeo da je udara, a potom ju je vezao lepljivom trakom, nakon čega je napustio stan sa detetom. Oštećena je, kako bi spasila dete, istrčala za njima u hodnik zgrade, nakon čega je Tarik P. ispalio jedan hitac u stomak i usmrtio je na licu mesta - saopštila je portparolka Tužilaštva KS, Azra Bavčić, piše Avaz.

Ubistvo se dogodilo u 16.15 sati u ulici Omladinskih radnih brigada, kada je prijavljena pucnjava. Ekipa Hitne pomoći je po dolasku na mesto događaja u 16.30 sati konstatovala smrt 41-godišnje žene.

Nakon izvršenja krivičnog dela, osumnjičeni se udaljio sa mesta događaja, a sa sobom je odveo i maloletno dete. Usledila je opsežna policijska potraga kada je Tarik P. lociran i uhapšen.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je da je dete pronađeno nepovređeno i da se nalazi pod brigom nadležnih službi.

Prema informacijama portala Istraga.ba, Elma je prvi put prijavila Tarika policiji 22. februara, kada mu je rekla da se od njega želi razvesti. On joj je tada upućivao preteće i uvredljive poruke.

Tada je ona upućena u PU Novi Grad, ali je u strahu odbila da svedoči protiv Prusca.

Iako je odbila da svedoči protiv muža, MUP KS je, u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u FBiH, izvršio procenu i ocenu rizika za decu, te su prema Tariku 22. februara izrekli hitne mere zaštite o čemu je obavešten i dežurni sudija za prekršaje Opštinskog suda u Sarajevu Aida Osmanspahić.

U utorak, 7. aprila 2026. godine Elma je obavestila policiju da je četiri dana ranije, 3. aprila 2026. godine, njen suprug Tarik došao na njeno radno mesto i rekao: "Daj da razgovaramo, nemoj na ovaj način, završiću u zatvoru, ako me prijaviš ostaću bez posla, neću moći davati novac za alimentaciju deteta". Dan kasnije, 4. aprila Tarik je svojim automobilom presreo Elmu, rekavši da je "došao po dete". Sutradan, 5. aprila Tarik je uhodio Elmu, ali joj nije prilazio. MUP KS je o ovoj prijavi obavestio Tužilaštvo KS, a dežurna tužiteljka Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Alma Džinović je utvrdila da se u konkretnom slučaju radi o krivičnom delu Nasilje u porodici.

Policija je 7. aprila izdala hitne zaštitne mere, a već 8. aprila Opštinski sud u Sarajevu doneo je Rešenje kojim su Tariku izrečene zaštitne mere i to - zabrana približavanja žrtvi nasilja i zabrana komunikacije, uznemiravanja i uhođenja - bračne partnerke Elme Godinjak. Mere su bile na snazi i na dan ubistva, a od 8. aprila do 1. maja Elma nije obaveštavala policiju da joj se suprug približavao, piše Istraga.ba.

