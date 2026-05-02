Na ulazu u Rašku iz pravca Ušća došlo je do lančanog sudara u kojem su učestvovala četiri vozila.

Prema prvim informacijama sa terena, u ovoj saobraćajnoj nezgodi nema povređenih lica, ali je pričinjena veća materijalna šteta na vozilima.

- Samo se odjednom začuo jak udarac, a onda još nekoliko za redom. Izašao sam iz vozila i video da su se automobili sudarili jedan za drugim. Delovi su bili svuda po putu, ali srećom niko nije povređen - izjavio je za RINU jedan od očevidaca.

Nadležne službe su izašle na lice mesta i rade na uklanjanju posledica nezgode, nakon čega se očekuje normalizacija saobraćaja.

