Stravična nesreća u kojoj je nastradala Valentina V. (23) iz Sivca potresla je celu Srbiju. Da stvar bude gora, nju je na pešačkom prelazu 28. marta u Sivcu vozeći "sitoen" udario njen drug U. M. (21).

Nesrećna devojka izgubila je bitku za živote dva dana kasnije u Opštoj bolnici Sombor, uprkos nadljudskim naporima lekara.

Njena baka Radojka V. otkrila je za Alo! da je njena unuka bila na korak od diplomiranja.

- Završavala je ekologiju u Novom Sadu. Duša moja pametna, ostalo joj još samo četiri-pet ispita do kraja. Pre dve godine smo ostali bez njene majke. Sećam se da joj je pre njene smrti rekla: "Majko, kunem ti se da ću završiti fakultet sa desetkom...", ali je onda ona nesrećna umrla sa samo 40 godina - kaže neutešna žena.

Ona dodaje da se još nisu oporavili ni od smrti Valentinine majke, kada su dobili stravične vesti o njoj.

- Otišla je kod svoje majke. Pet stotina ljudi je došlo da se oprosti od nje, svi su je obožavali. Srce bakino... , a donosila je i meni ručak stalno, jer sam ja sva izoperisana. To je meni bilo dovoljno. Ostala sam bez supruga pre osam godina. O svemu se brinula, zlato bakino, i o tatinom restoranu... I stizala da bude odličan student u drugom gradu - ističe naša sagovornica.

Baka Radojka kaže da su lekari sve učnili da je spasu.

- Svi lekari bolnice su se skupili oko nje, sedam litara krvi su joj dali, dan i noć su bdili nad njom, ali sve je bilo uzalud. To jutro oko 6 sati zovem sina i pitam: "Je l' znaš nešto", on kaže da nema ničeg. U 7.15 su ga pozvali i rekli: "Vaša ćerka je preminula". Jaoj Bože dragi, što mene nisi uzeo, već našeg anđela, nema života više za mene, ne znam kako ću dalje - jedva izgovara baka kroz suze.

