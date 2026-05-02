Pentagon je saopštio državama da očekuju ozbiljna odlaganja za nekoliko raketnih sistema, a prema nekim izvorima razmatra se i odlaganje isporuka u Aziju, objavio je "Fajnenšel tajms".



Kašnjenja bi mogla da obuhvate i oružje koje se koristi u odbrani Ukrajine od ruske agresije, što izaziva posebnu zabrinutost usled neizvesnosti oko buduće američke podrške Kijevu nakon četiri godine rata.

Odgode će uticati na municiju za sisteme Himars, Nasams i druge raketne sisteme. Himars, koji se dokazao u Ukrajini, visoko je mobilni raketni sistem proizvođača Lokid Martin, dok je Nasams sistem protivvazdušne odbrane srednjeg dometa koji zajedno proizvode Rejtion i norveški Kongsberg.

Zabrinutost zbog sopstvenih zaliha

Odgode su delom uzrokovane zabrinutošću zbog stanja američkih zaliha, s obzirom na ogromnu količinu oružja utrošenog u protekla dva meseca u Iranu. Američka vojska već je bila prinuđena da premešta oružje iz drugih regiona, uključujući Indo-Pacifik, kako bi nadoknadila manjkove. Rat u Iranu produbio je i strahove da li SAD ima dovoljno zaliha da odvrati Peking ili porazi Kinu u mogućem budućem sukobu oko Tajvana.

Iz Pentagona su poručili da "pažljivo procenjuju nove zahteve za opremom od partnera, kao i postojeće ugovore o transferu oružja, kako bi se obezbedila usklađenost sa operativnim potrebama“. Odbili su da iznose detalje, pozivajući se na "operativno osetljivu prirodu tih pitanja“.

Napetosti u transatlantskim odnosima

Kašnjenja dolaze u napetom trenutku za transatlantske odnose. Predsednik Donald Tramp kritikovao je saveznike jer ne čine više kako bi pomogli američkoj kampanji protiv Irana. Više izvora navodi da odgode nisu usmerene na kažnjavanje Evrope, već odražavaju američku zabrinutost zbog sopstvenih skladišta.

"Pentagon sada možda mora da se pripremi za dugotrajan rat na Bliskom istoku, a istovremeno po svaku cenu želi da ojača sposobnost odvraćanja u Indo-Pacifiku“, rekao je Tom Rajt, bivši zvaničnik u administraciji predsednika Džoa Bajdena, a sada analitičar u Brukings institutu. "Spremni su da žrtvuju Evropu kako bi to postigli. Evropa mora da obnovi svoju odbrambeno-industrijsku bazu vrtoglavom brzinom.“ Tramp je juče odbacio zabrinutost oko zaliha.

"Imamo zalihe širom sveta i možemo da ih povučemo ako nam zatrebaju.“

Posledice za saveznike u Aziji

Bezbednosni stručnjaci kažu da bi i američki saveznici u Aziji trebalo da se pripreme na kašnjenja. Japan i Južna Koreja, na primer, u svojoj odbrani oslanjaju se na različito američko oružje, uključujući presretače projektila Patriot.

"Saveznici u Aziji verovatno potcenjuju kakav će uticaj nestašica američke municije imati na njih i koliko će dugo taj uticaj trajati“, rekao je Kristofer Džonston, bivši visoki zvaničnik Pentagona.

"Japan je već bio duboko frustriran kašnjenjima u isporuci sistema koje je platio, uključujući krstareće rakete Tomahok. Takva situacija podstaći će Japan, Južnu Koreju i druge saveznike da se više okrenu domaćim i neameričkim rešenjima, čak i u oblastima gde je američka oprema očigledno superiornija“, dodao je Džonston.

Promena uloge SAD-a

Odluka o odlaganju isporuka već plaćenih sistema mogla bi da naruši poverenje u SAD kao saveznika.

"Odluka Vašingtona da odloži isporuku sistema Himars i Nasams, koje su evropski saveznici poput Britanije, Poljske, Litvanije i Estonije već platili, predstavlja temeljnu promenu u načinu na koji SAD sada deluje unutar saveza“, rekao je za Kijev independent Bohdan Popov, šef analitike u ukrajinskoj odbrambenoj konsultantskoj firmi "Triada Trejd partners".

"Pouzdanog partnera zamenjuje transakcioni igrač koji preraspodeljuje ugovorene isporuke prema svojim trenutnim operativnim prioritetima.“

Problem koji se ponavlja, ali sada je ozbiljniji

Vašington je i ranije odlagao isporuke oružja saveznicima. Bajdenova administracija je 2024. godine zaustavila isporuke presretača za sisteme Patriot i Nasams drugim zemljama kako bi ubrzala njihovu isporuku Ukrajini. Ipak, najnovije upozorenje evropskim saveznicima ozbiljnije je zbog šireg obima problema.



Među američkim saveznicima i partnerima koji koriste Nasams su Tajvan, Norveška, Finska, Španija, Holandija, Litvanija, Indonezija, Australija, Mađarska, Ukrajina, Danska, Katar i Oman. Prema podacima Lokid Martina, sistem Himars koristi 14 američkih partnera, uključujući Tajvan, Ukrajinu, Poljsku, Estoniju, Australiju i Ujedinjene Arapske Emirate.

Pritisak na zalihe već šteti Ukrajini. Visoki ukrajinski zvaničnik izjavio je da isporuke američkog oružja za Kijev kasne od početka rata u Iranu. Zbog kašnjenja u isporukama, prema rečima ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, lanseri Patriota ponekad su ostajali prazni tokom ruskih raketnih napada.