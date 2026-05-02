Muškarac (40) poginuo je u nesreći na Skadarskom jezeru, nakon što se plovilo prevrnulo u Plavničkom kanalu.
Jedna osoba koja se nalazila u plovilu je povređena, a za trećom se traga.
Ovo je "Vijestima" nezvanično rečeno iz Policijske uprave, navodeći da se nesreća dogodila oko 18.10 časova.
- Došlo je do nezgode - prevrtanja plovila. Prema dosadašnjim informacijama, jedna osoba je poginula - rekli su iz UP.
Objasnili su da se radi o četrdesetogodišnjem muškarcu.
- Jedna osoba je povređena i prijavljena je Urgentnom centru KBC, dok se traga za trećom osobom za koju se sumnja da je bila u istom plovilu. Istraga je u toku - navode iz UP.
O nesreći je obavešten nadležni tužilac, a uzrok smrti trenutno nije poznat.
