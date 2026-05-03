Somalijski pirati oteli su tanker za naftu "MT Jureka" kod obale Jemena, preneo je danas BBC pozivajući se na više somalijskih bezbednosnih zvaničnika.

Na tankeru je bilo natovareno 18.500 barela nafte i putovao je ka somalijskom glavnom gradu Mogadišu, a sada plovi Adenskim zalivom između Jemena i Somalije.

Plovio je pod zastavom države Togo, a naoružani pirati napali su ga u 5 časova po lokalnom vremenu u Adenskom zalivu u blizini luke Kana.

Ovo je druga otmica tankera za naftu u tom području u periodu od 10 dana, nakon što su somalijski pirati oteli brod "Onor 25" 22. aprila.

Piratske snage u Somaliji naglo su povećale aktivnosti krajem 2023. godine, kada su i Huti počeli da izvode napade na brodove u Adenskom zalivu i Crvenom moru.

