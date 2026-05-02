U sarajevskoj opštini Novo Sarajevo danas se dogodila tragedija kada je radnik, usled pada s krova kuće tokom izvođenja radova, zadobio teške povrede od kojih je naknadno preminuo.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), Policijska uprava Novo Sarajevo je oko 14.35 sati obaveštena o ovom nesrećnom slučaju u Humskoj ulici.

- Prilikom izvođenja radova na krovu kuće došlo je do pada sa visine i povređivanja radnika - navodi se u zvaničnom saopštenju MUP-a.

Na mesto događaja je brzo je stigao tim Hitne medicinske pomoći koji je povređenog radnika transportovao na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS). Nažalost, uprkos naporima lekara, dežurni medicinski tim je u 15.50 sati mogao samo konstatovati smrt.

Tačne okolnosti i uzroci koji su doveli do ovog tragičnog događaja se utvrđuju.

Alo/Klix.ba

BONUS VIDEO