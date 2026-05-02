Nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila sinoć oko 23.40 časova na raskrsnici Batutove ulice i Bulevara kralja Aleksandra u Beogradu, isplivali su novi detalji o identitetu povređene osobe.
Prema najnovijim informacijama, mladić star 21 godinu kog je udario tramvaj zapravo je državljanin Rusije. On je zadobio teške telesne povrede - prelom baze lobanje, nagnječenje mozga i prelom kostiju lica - i odmah je prevezen u Urgentni centar.
Kako se saznaje, mladić je krenuo da prelazi šine kada je na njega naleteo tramvaj.
Alo/Telegraf
