Nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila sinoć oko 23.40 časova na raskrsnici Batutove ulice i Bulevara kralja Aleksandra u Beogradu, isplivali su novi detalji o identitetu povređene osobe.

Prema najnovijim informacijama, mladić star 21 godinu kog je udario tramvaj zapravo je državljanin Rusije. On je zadobio teške telesne povrede - prelom baze lobanje, nagnječenje mozga i prelom kostiju lica - i odmah je prevezen u Urgentni centar.

Kako se saznaje, mladić je krenuo da prelazi šine kada je na njega naleteo tramvaj.

