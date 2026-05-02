U Slavonskom Brodu u toku je intenzivna potraga za muškarcem (52) koji je na Prvi maj nestao nakon što je skočio u reku Savu.

Iz Policijske uprave brodsko-posavske za PlusPortal potvrđeno je da je reč o muškarcu rođenom 1974. godine, koji je u petak oko 16.30 sati ušao u reku Savu u Splavarskoj ulici.

Nakon skoka nije izronio, zbog čega je odmah pokrenuta potraga u koju su uključeni i ronioci.

Prema nezvaničnim informacijama, muškarac se neposredno pre nestanka družio s prijateljima na jednom od splavova u tom delu grada.

Alo/Avaz

BONUS VIDEO