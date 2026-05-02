Dok Sjedinjene Države nastoje da stabilizuju prilike na Bliskom istoku, pojedini saveznici sve otvorenije razmatraju rusku vojnu opremu kao alternativu u novim bezbednosnim okolnostima.

Kako navodi vijetnamski portal Soha, u pitanju je neočekivana geopolitička promena: država koja je dugo bila oslonjena na američki vojni sistem sada preispituje svoj pravac.

Reč je o Maroku, zemlji koja godinama ima razvijenu vojnu saradnju sa SAD i koja je još 2004. dobila status ključnog saveznika van NATO-a, što joj je omogućilo pristup naprednom naoružanju.

Ipak, prema dostupnim informacijama, Rabat je odustao od planirane kupovine američkih F-35 i okrenuo se ruskim Su-35, uz plan nabavke najmanje dve eskadrile.

Ova odluka izazvala je iznenađenje među analitičarima i ocenjuje se kao značajan udarac američkom uticaju u regionu.

Promena kursa dolazi u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku, koje su dodatno povećale interesovanje za sisteme dokazano efikasne u realnim operativnim uslovima.

U takvom okruženju ruska vojna industrija pronalazi prostor za širenje, jer njeni sistemi već imaju iskustvo u složenim bezbednosnim scenarijima.

Stručnjaci ističu da interesovanje nije ograničeno samo na avijaciju. U zemljama Persijskog zaliva raste potražnja za sistemima poput Pancir-S1, PVO sistemima kratkog dometa iz porodice Tor, kao i za dronovima i sredstvima elektronskog ratovanja.

Ovi sistemi privlače pažnju jer nude praktična rešenja u regionima gde postoji stalna pretnja iz vazduha.

U širem kontekstu, narudžbine ruske vojne opreme iz regiona Bliskog istoka i severne Afrike vredne su više desetina milijardi dolara, a odluka Maroka uklapa se u sve vidljiviji trend.

Kako se bezbednosni odnosi menjaju, menja se i percepcija pouzdanosti partnera, a potez Rabata pokazuje da tradicionalni savezi više nisu nepromenljivi.