Policija u Novom Pazaru, u saradnji sa policijom u Bujanovcu uhapsila je M. Z. (66), državljanina Severne Makedonije, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio četiri krivična dela teška krađa.

On se sumnjiči da je od 29. aprila do 1. maja ove godine, razvalio kase i ukrao novac iz četiri džamije na teritoriji Novog Pazara, Tutina i Sjenice, saopšteno je iz Policijske uprave Novi Pazar.

Prilikom pregleda kod M. Z. je pronađen nož i elektrošoker, pa je protiv njega podneta i prekršajna prijava po Zakonu o javnom redu i miru.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno mu je zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

