Kuvajt u aprilu 2026. godine prvi put za više od tri decenije nije izvezao nijedan barel sirove nafte, usled blokade Ormuskog moreuza, prenosi specijalizovani sajt za praćenje isporuka nafte TankerTrackers.com.

Kako se navodi, iako Kuvajt i dalje proizvodi naftu, koja se delom skladišti, a delom prerađuje u derivate od kojih se neki izvoze, tokom aprila nije bilo izvoza sirove nafte, prenela je Al Džazira.

Ovakva situacija nije zabeležena još od završetka Zalivskog rata 1991. godine, a posledica je blokade Ormuskog moreuza, ključne rute za transport nafte iz regiona.

Zbog pomorske blokade Ormuskog moreuza, koja je zaustavila transport nafte, državna kompanija "Kuwait Petroleum Corporation" bila je primorana da 17. aprila produži stanje više sile na izvoz nafte, preneo je Blumberg.

Kuvajt ima maksimalni proizvodni kapacitet od oko 3,2 miliona barela dnevno, dok je pre krize proizvodnja iznosila oko 2,7 miliona barela dnevno, a kako piše CNBC, početkom maja proizvodnja je smanjena na oko 1,2 miliona barela dnevno.

Nafta predstavlja osnovu kuvajtske ekonomije, čineći oko 50 odsto bruto domaćeg proizvoda, dok prihodi od izvoza nafte obezbeđuju približno 90 odsto budžetskih prihoda države, pokazuju podaci Svetske banke.

