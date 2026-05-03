Američki predsednik Donald Tramp otvoreno opisuje postupke američke vojske pri oduzimanju iranskih plovila kao pirateriju, hvaleći se da se "ponaša kao pirat", izjavio je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

"To nije jezička omaška. To je bilo direktno priznanje kriminalne prirode njihovih akcija protiv međunarodne pomorske plovidbe", napisao je Bagei na svom nalogu na mreži X.

On je pozvao međunarodnu zajednicu, članice Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara UN Antonija Gutereša da "čvrsto odbace" normalizaciju kršenja međunarodnog prava.

Prethodno je Tramp izjavio da se američka mornarica ponaša "kao pirati" prilikom sprovođenja pomorske blokade iranskih luka, koja je počela kao odgovor na to što je Iran blokirao Ormuski moreuz za prolaz brodova iz, ''neprijateljskih zemalja''.

"Preuzeli smo brod, preuzeli smo teret, preuzeli smo naftu. To je veoma profitabilan posao. Mi smo kao pirati. Mi smo nekako kao pirati, ali ne igramo igre", rekao je Tramp koji je govorio o zapleni broda od strane američkih snaga pre nekoliko dana, prenosi Rojters.

Sjedinjene Američke Države su zaplenile više iranskih brodova nakon što su napustili luke u toj zemlji, zajedno sa sankcionisanim kontejnerskim brodovima i iranskim tankerima u azijskim vodama.

U odgovoru na iransku blokadu Ormuskog moreuza, Tramp je naredio američkoj mornarici da ne dozvoli prolazak kroz taj moreuz brodovima koji dolaze iz, ili idu u iranske luke.