Mladić (22) koji je jedini preživeo tešku saobraćajnu nesreću koja se danas dogodila oko 13 časova na auto-putu Šabac - Ruma kod Hrtkovca kada je vozač "forda" vozio u kontrasmeru i sudario se direktno sa crnim "golfom", se nalazi u teškom stanju i lekari mu se bore za život.

Vozač "forda", koji je ušao u kontrasmer na auto-putu, je poreklom iz Beograda i on je stradao na licu mesta. Vozio je brzinom od 130 kilometara na čas nakon ulaska u kontrasmer na auto-putu.

Mladić koji je jedini preživeo je prebačen iz Šapca u Urgentni centar u Beogradu. Lekari mu se bore za život zbog teških povreda koje je zadobio.

Da podsetimo, stravična saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13 časova na auto-putu Šabac - Ruma kod Hrtkovaca kada je, kako se sumnja, vozač “forda” ušao u kontrasmer na auto-putu i zakucao se u “golf” u kom su bila četiri putnika. Poginule su četiri osobe.

Ovo je mladić koji je upravljao autom u čije se vozilo zakucao ford iz suprotnog smera.



