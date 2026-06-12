Trgovac luksuznim satovima iz Londona, Oliver Vajt, pronađen je mrtav u svom domu u grofoviji Sari, manje od 24 sata nakon što je postao žrtva pljačke u svojoj radnji na zapadu Londona.

Snimak sigurnosnih kamera, koji se ubrzo proširio društvenim mrežama, prikazuje dvojicu muškaraca kako iz njegove prodavnice odnose veći broj skupocenih satova. Prema navodima britanskih medija, vrednost ukradenih predmeta mogla bi da se meri stotinama hiljada funti.

Policija je saopštila da se smrt Olivera Vajta za sada ne tretira kao sumnjiva, ali detalji o uzroku smrti nisu objavljeni. Istovremeno, istraga pljačke je u toku, a nadležni intenzivno tragaju za osumnjičenima.

Vest o smrti poznatog trgovca izazvala je brojne reakcije u javnosti, posebno zbog činjenice da je pronađen mrtav svega dan nakon traumatičnog događaja koji je doživeo. Porodica, prijatelji i poznanici opraštali su se od njega danima.

Ova pljačka se dogodila u maju 2024. godine.

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