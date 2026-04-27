Prema biometeorološkoj prognozi Republički hidrometeorološki zavod Srbije, vremenske prilike u utorak neće biti povoljne za osetljive grupe stanovništva, posebno za osobe sa hroničnim zdravstvenim tegobama.

Kako navodi RHMZ, očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati pojačane tegobe kod osoba koje imaju kardiovaskularne probleme. Promene vremena često dodatno opterećuju organizam, pa se savetuje oprez i smanjenje fizičkih napora.

Kod meteoropata su mogući simptomi poput neraspoloženja, umora i reumatskih bolova, što je česta pojava u uslovima nestabilnog vremena i promena atmosferskog pritiska.

Poseban oprez preporučuje se i svim učesnicima u saobraćaju. Smanjena koncentracija i lošiji uslovi na putu mogu uticati na bezbednost, zbog čega je važno voziti pažljivo i prilagoditi brzinu uslovima na kolovozu.

Stručnjaci savetuju da se u ovakvim danima više odmara, unosi dovoljno tečnosti i izbegava dodatni stres, kako bi se negativni uticaji vremena sveli na minimum.

Preti nam i mraz, temperature padaju za 15 stepeni.

Inače, u pojedinim prognozama spominje se i moguć sneg.