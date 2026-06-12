Tokom leta građanima će na raspolaganju biti olimpijski bazen, školski bazen, bazen „Osmica“, skakački bazen namenjen kupačima, dok će skakaonica ostati u funkciji isključivo za potrebe sportista i redovnog trenažnog procesa, kao i dečiji bazen namenjeni najmlađim posetiocima, navodi se u današnjem saopštenju.

Kako se ističe, najveća novina ove sezone je novo dečije igralište „Šumska avantura“, smešteno u prirodnom ambijentu Košutnjaka, neposredno uz dečiji bazen - u hladu šume, mališani će moći da uživaju na savremenim spravama za igru, među kojima su tobogani, vrteške, klackalice i drugi sadržaji prilagođeni njihovom uzrastu.

Izrađeno od prirodnih materijala i u skladu sa najvišim bezbednosnim standardima, igralište predstavlja novi prostor za zabavu, druženje i aktivan boravak dece na otvorenom.

U susret novoj sezoni, Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije unapredio je i deo prateće infrastrukture na kompleksu, uključujući renoviranje toaleta, kako bi posetiocima bio omogućen još prijatniji i kvalitetniji boravak na bazenima.

„Košutnjak je već decenijama jedno od omiljenih mesta za letnje osveženje Beograđana. Ove godine posebnu pažnju posvetili smo unapređenju sadržaja za porodice sa decom. Verujemo da će posetioci prepoznati kvalitet ulaganja i uživati u sadržajima koje smo pripremili za novu sezonu“, poručuju iz Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije.

Otvoreno plivalište Košutnjak radiće svakog dana od 10 do 19 časova. Cena celodnevne ulaznice iznosi 750 dinara, poludnevne ulaznice (od 15 časova) 550 dinara, dok dečija karta za mališane do sedam godina košta 360 dinara, odnosno 320 dinara za poludnevni boravak.

Kao i prethodnih godina, građani sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda mogu da preuzmu BG karticu u svojim opštinama, a uz ovu karticu ulaz na bazene nakon 12 časova je besplatan.

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije poziva sve građane da leto provedu aktivno, uz osveženje, rekreaciju i sadržaje za celu porodicu u jedinstvenom ambijentu Košutnjaka.