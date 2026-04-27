Mladi Dejan (25) izgubio je život u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu Šabac–Ruma, kod petlje u Hrtkovcima, a njegova majka je u kratkoj i potresnoj izjavi za „Alo!“ potvrdila tragične vesti, navodeći da nema snage da govori o gubitku sina.

– Da, ja sam Dejanova majka, jeste, moj sin je stradao, nemam snage za razgovor – poručila je kratko majka mladića koji je upravljao „golfom“.

Do udesa je došlo kada su se direktno sudarila dva vozila, a prema prvim informacijama, sumnja se da je vozač „forda“ ušao u kontra-smer i tom prilikom se zakucao u vozilo u kojem se nalazio Dejan. Iako su lekari u bolnici u Sremskoj Mitrovici uložili napore da ga spasu, mladić je nažalost podlegao teškim povredama.

Meštani sela u kojem je Dejan živeo ističu da je on bio primeran i vredan mladić koji je godinama radio u Sloveniji, ali je ostao vezan za rodni kraj.

– To je bio jedan divan mladić. Godinama je radio u Sloveniji, pre nego što se tamo odselio bio je zaposlen u državnoj službi. Došao je za vikend, planirao je da s ocem nadogradi kuću. Njega i sestru majka je ranije napustila, pa je živeo s ocem, bakom i dekom, koji su ga odgajili. Baka mu je preminula pre oko deset meseci – priča jedan od poznanika porodice.

Prema rečima komšija, nesrećni otac i sestra su, čim su čuli za udes, otišli u Sremsku Mitrovicu, gde su saznali najgore vesti.

– Dejan je vozio taj „golf“. Isprva se mislilo da su s njim u autu bili sestra i otac, ali nisu. Njima su malopre javili da im je sin preminuo, pa su otišli u bolnicu. Njegova sestra je inače radila s jednom mojom poznanicom, a kasnije se zaposlila u bolnici. Jadna deca, šta su sve preživela, a evo i ova tragedija da ih zadesi – dodaje naš sagovornik.

Saobraćaj na ovoj deonici auto-puta bio je u potpunosti obustavljen tokom trajanja uviđaja, a policija ispituje sve okolnosti koje su dovele do toga da vozač „forda“ završi u suprotnoj traci i izazove tragediju.

