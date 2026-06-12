Državljanka Srbije M. G. (40) poginula je, dok je njen suprug teško povređen u saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na magistralnom putu Nikšić - Vilusi.

Kako je saopšteno je iz Uprave policije, bračni par se u trenutku nesreće nalazio na motociklu.

“M. G. je podlegla povredama, dok je njen suprug, koji je vozio motocikl, hospitalizovan zbog teških telesnih povreda”, kazali su iz policije, prenose Vijesti.

Nezgoda se, kako su naveli, dogodila u devet sati i 35 minuta, u mestu Kuside.

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