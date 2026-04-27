Rok za izbor ističe 28. aprila, nakon čega preti raspuštanje parlamenta i raspisivanje novih izbora.

Na vanrednoj sednici pokrenuto je glasanje između dve kandidatkinje koje je predložio pokret Samoopredeljenje – Feride Rušiti i Hatidže Hodže. Međutim, u sali je bilo prisutno samo 64 poslanika, dok je za sprovođenje glasanja u prva dva kruga neophodno najmanje 80.

Sednici prisustvuju poslanici Samoopredeljenja i predstavnici stranaka manjinskih nesrpskih zajednica, dok su poslanici opozicionih albanskih partija, poput Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Alijanse za budućnost Kosova, kao i Srpske liste, odlučili da ne učestvuju.

Predsednica skupštine i vršilac dužnosti predsednika Aljbulena Hadžiju na početku sednice pozvala je opozicione poslanike da se uključe u rad parlamenta. Nakon što je odbor za zakonodavstvo potvrdio da kandidatkinje ispunjavaju uslove, Hadžiju je pojedinačno prozivala poslanike, ali to nije promenilo broj prisutnih.

Uprkos nedostatku kvoruma, glasanje je pokrenuto uz poimenično izjašnjavanje poslanika.

Ranije tokom večeri, prethodni kandidati Gljauk Konjufca i Fatmire Muljhadža-Koljčaku povukli su svoje kandidature, nakon čega je Samoopredeljenje predložilo nova imena. Rušiti je osnivač i direktor centra za rehabilitaciju žrtava torture u Prištini, dok je Hodža doktorantkinja na Filološkom fakultetu i dugogodišnja članica tog pokreta.

Poziv za ovu sednicu objavljen je svega pola sata ranije na društvenim mrežama.

Prema odluci ustavnog suda, ukoliko predsednik ne bude izabran do 28. aprila, skupština će biti automatski raspuštena, a vanredni izbori morali bi da se održe u roku od 45 dana.

Za izbor predsednika potrebna je dvotrećinska većina u prva dva kruga, odnosno 61 glas u trećem, ali je za samo održavanje sednice neophodno prisustvo najmanje 80 poslanika.