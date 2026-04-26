Tužilaštvo u Gostivaru zatražilo je pritvor za stanovnika tog grada osumnjičenog za silovanje devojčice, koji je optužen za dva krivična dela.

Prema saopštenju, osumnjičeni 28-godišnjak, zaposlen u osnovnoj školi, naveo je 14-godišnju devojčicu da mu pošalje svoje seksualno eksplicitne fotografije i video-zapise, a zatim ju je ucenjivao rekavši da će ih objaviti ako ne izađe sa njim, prenosi danas portal Plusinfo.mk.

Tužilaštvo ga sumnjiči po dva osnova: da je počinio krivično delo silovanje deteta mlađeg od 15 godina, kao i za zloupotrebu tuđeg snimka, fotografije, audio-zapisa ili dokumenta sa seksualno eksplicitnim sadržajem.

"Dete žrtva je pristalo da se sastane, nakon čega ju je osumnjičeni odveo u kuću u oblasti Gostivara gde je počinio blud, krivično delo kažnjivo sa najmanje osam godina zatvora. Ovog meseca je ponovo pokušao da je uceni da se sastane, ali je devojčica odbila, nakon čega je objavio eksplicitne fotografije i video-zapise koje je imao na društvenoj mreži. Time ih je učinio dostupnim drugim ljudima, čime je izvršio drugi zločin koji je uveden u februaru ove godine i koji nosi kaznu zatvora od tri do 10 godina", navodi se u saopštenju.

S obzirom na to da su za oba krivična dela predviđene visoke kazne, tužilac je procenio da postoji visok rizik da će osumnjičeni pobeći kako bi izbegao krivično gonjenje.

Postoji i rizik da će uticati na dete žrtvu, ali i da će ponoviti krivično delo.

Iz tih razloga, javni tužilac je podneo predlog sudiji za prethodni postupak da se osumnjičenom odredi mera pritvora.

