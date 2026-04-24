Vehid Murić je danas saslušan od strane istražnog sudije Višeg suda u Podgorici, koji mu je naložio da ostane u pritvoru 30 dana zbog trostrukog ubistva za koje je osumnjičen.

- Istražni sudija je, nakon saslušanja optuženog V. M., naložio da mu se odredi pritvor do 30 dana zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teškog ubistva. Optuženom je naloženo da bude priveden zbog opasnosti od bjekstva (član 175. stav 1. tačka 1. ZKP-a). Zbog opasnosti od uticaja na svedoke (član 175. stav 1. tačka 2. Zakona o krivičnom postupku). Djelo je posebno ozbiljno zbog posljedica (član 175. stav 1. tačka 4. Zakona o krivičnom postupku). Protiv navedenog rješenja dopuštena je žalba - rekla je za portal Dan Ivana Vukmirović, nezavisna savjetnica za odnose s javnošću Višeg suda u Podgorici.

Ubistvo se dogodilo u podgoričkom naselju Stari Aerodrom, gdje su u kući u kojoj su žrtve živjele kao stanari pronađena su tri beživotna tijela.

Vehid Murić (25) iz Rožja uhapšen je sinoć pod sumnjom da je počinio trostruko ubistvo, koji se tereti da je nožem ubio D.H. (28) i N.H. (27) iz Rožja i K.M. (56) iz Novog Pazira.

Kako je ranije prenosio "Dan", osumnjičeni i žrtve, kako su pokazali preliminarni rezultati istrage, ranije su bili poznanici, a zajedno su živjeli u iznajmljenom stanu u kojem su pronađena tijela ubijenih. Oni su navodno zajedno radili na zgradi u Podgorici.

Prema ranijem izveštaju "Dane", sumnja se da ih je Murić ubio nožem posle ponoći, a njihova tela su pronađena juče. Prema nezvaničnim informacijama, Murić je otišao u rodni grad Rozaje, gde je uzeo svoje lične stvari kako bi se pripremio za bekstvo.

U krivičnoj prijavi Uprave policije navodi se da je osumnjičeni 20. aprila 2026. godine počinio višestruko ubistvo u Podgorici, oduzevši nožem živote navedenim licima u stanu u kojem je povremeno boravio sa oštećenicima N.H., D.H. i K.M., nakon čega je pobjegao. U daljem toku postupka, ovo tužilaštvo će preduzeti sve mjere i radnje propisane zakonom kako bi rasvijetlilo konkretan događaj.

Policija je tada saopštila da je Murić lociran i uhapšen u centru grada Rozaja, na otvorenom prostoru.

"Nakon sprovođenja sveobuhvatnih izviđačkih i dokaznih radnji, javnost će biti blagovremeno i transparentno obaveštena o svim relevantnim okolnostima i daljem toku postupka, gde je u ovoj fazi prikupljen dovoljan broj dokaza i činjenica, koji nedvosmisleno ukazuju na to da je osumnjičeni V.M. direktan počinilac ovog krivičnog dela", saopštila je tada policija.

