Policija Brčko distrikta lišila je slobode jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično delo „Polni odnos sa detetom mlađim od 15 godina“.

Nakon ispitivanja osumnjičenog, Tužilaštvo je podnelo predlog za određivanje pritvora, ali je sudija ovaj predlog odbio i pustio osumnjičenog na slobodu, saznaje portal Provjereno. Prema nezvaničnim informacijama, u pitanju je otac žrtve, devojčice stare svega 13 godina.

Prema policijskom izveštaju, sumnja se da je zlostavljanje trajalo duži vremenski period, a prijava je zvanično podneta 16. aprila 2026. godine. Policijski službenici su odmah po prijavi preduzeli istražne mere i radnje, kojima je potvrđeno postojanje osnova sumnje da je izvršeno navedeno krivično delo.

"Istog dana policijski službenici su lišili slobode jedno lice zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično delo „Polni odnos sa detetom mlađim od 15 godina“ iz člana 207d. stav (4) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, koje je uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu predato Tužilaštvu Brčko distrikta BiH. Tužilaštvo je Osnovnom sudu Brčko distrikta BiH podnelo predlog za određivanje pritvora", navodi se u saopštenju Policije Brčko distrikta.

Ono što izaziva poseban gnev i nevericu javnosti jeste odluka suda da ne odredi pritvor, uprkos težini krivičnog dela. Takva odluka otvara niz pitanja o bezbednosti žrtve i daljem toku istrage, s obzirom na porodične odnose i mogućnost uticaja na svedoke ili ponavljanje dela.

Institucije i mediji podsećeni su na obavezu posebno obazrivog postupanja kako bi se zaštitio najbolji interes deteta i izbegle dalje štetne posledice po žrtvu.

