Još jedna nesreća sa fatalnim posledicama u kojoj je nastradao srpski državljanin dogodila se danas na crnogorskim putevima.

Motociklista iz Srbije M. J. poginuo je oko 15.40 časova na putu između Žabljaka i Šavnika.

Nesreća se, prema podacima iz Uprave policije (UP), dogodila u tunelu Ivica, prenele su Vijesti.

To je čak treća saobraćajna nesreća u Crnoj Gori u kojoj je neko od učesnika stradao u roku od 16 sati. Državljanka Srbije M. G. (40), iz Loznice, poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 9 časova dogodila na Trubjeli kod Nikšića.

Sinoć oko ponoći stradao je i D. D. (29) iz Podgorice, koji je automobilom udario u zaštitnu ogradu park-šume na Zlatici u Ulici Vilija Branta na Zlatici.

Alo/Vijesti

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