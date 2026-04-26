Prošla godina bila je treća najtoplija od početka merenja temperature vazduha, uprkos klimatskom fenomenu La Ninja, koji obično ima efekat hlađenja. Prema podacima Copernicus Climate Change Service, 2025. bila je samo neznatno (za 0,01 stepen) hladnija od 2023. i za 0,13 stepeni hladnija od 2024, koja je bila najtoplija godina u istoriji merenja. Međutim, 2026. bi mogla da obori taj rekord. Klimatski modeli ukazuju na moguć razvoj veoma snažnog El Ninja - potencijalno najjačeg do sada. Zbog toga se sve češće koristi izraz "super El Ninjo" ili čak "Godzila El Ninjo". Ovaj fenomen mogao bi doneti suše u nekim delovima sveta, poplave u drugim, ali i novu najtopliju godinu u istoriji.- Trenutne prognoze pokazuju da će se tropski Pacifik zagrevati brže nego ikada u ovom veku. Dešava se nešto neobično - rekao je za "New Scientist" Adam Skajf iz britanske meteorološke službe Met Office.

Šta je El Ninjo?

Reč je o prirodnom klimatskom fenomenu. El Ninjo predstavlja toplu fazu ENSO sistema (El Ninjo – Južna oscilacija) i najjače utiče na vreme krajem godine, kada dostiže vrhunac. Povezan je sa zagrevanjem površinskih temperatura centralnog i istočnog Pacifika.

Suprotna faza je La Ninja, kada dolazi do hlađenja okeana u tom području. Tokom La Ninje globalne temperature opadaju za oko 0,2 stepena, ali poslednji ciklusi nisu doneli značajno zahlađenje.

Fenomen su pre više vekova uočili peruanski ribari, koji su primetili da se tople vode Tihog okeana pojačavaju oko decembra. Nazvali su ga "El Ninjo de Navidad", odnosno "Mali Isus". Još 1525. godine španski konkvistador Francisko Pizaro zabeležio je neobične kiše u pustinjama Perua - prvi zapis o posledicama ovog fenomena.

Šta je "super El Ninjo"?

Naučnici smatraju da El Ninjo utiče na klimu Zemlje stotinama miliona godina. Obično traje od 9 do 12 meseci i povećava globalne temperature za oko 0,2 stepena.

Donosi više oluja i padavina na jug Severne i Južne Amerike, Rog Afrike i Kinu, povećavajući rizik od poplava. Istovremeno izaziva sušu, toplotne talase i požare u Australiji, jugoistočnoj Aziji, Africi i Amazoniji.

El Ninjo počinje kada temperatura mora u centralnom Pacifiku poraste za najmanje 0,5 stepeni iznad proseka. Ako dostigne više od 2 stepena, govori se o vrlo jakom ili "super El Ninju".Takvi događaji su retki. Poslednji se dogodio 2015/2016. i bio je povezan sa rekordnim uraganima, nestašicom vode i globalnim temperaturnim rekordima.

Koliko može biti razoran?

Tokom super El Ninja 1982/83. temperature mora u istočnom Pacifiku bile su i do 12,8 stepeni iznad normale. Posledice su bile dramatične:

teške suše u Australiji

tajfuni na Tahitiju

poplave u Čileu

snažne oluje na zapadnoj obali SAD

drastičan pad ulova ribe

U tom periodu stradalo je više od 2.000 ljudi, oko 610.000 ostalo je bez domova, a šteta je procenjena na više od 13 milijardi dolara.

El Ninjo 1997/98. doneo je suše u Indoneziji i Maleziji, poplave u Peruu i Kini, kao i rekordne temperature u SAD.

Šta kažu evropske prognoze?

Prema prognozama ECMWF, postoji velika verovatnoća razvoja umerenog do jakog El Ninja već početkom leta.

Klimatološkinja Sara Ivasić iz hrvatskog DHMZ upozorava da su prognoze između marta i maja manje pouzdane zbog prirodne varijabilnosti.

- Jasniju sliku, posebno o jačini fenomena, imaćemo krajem proleća - kaže Ivasić.

Dodaje da El Ninjo dodatno zagreva planetu pomeranjem zona konvekcije i utiče na globalni energetski balans.- Njegov efekat se nadovezuje na već postojeći trend globalnog zagrevanja i može dovesti do novih temperaturnih rekorda. Upravo je El Ninjo 2023/2024 doprineo da 2024. bude najtoplija godina u istoriji i prva koja je prešla prag od 1,5 stepeni u odnosu na predindustrijski period - navodi ona.

Kakav će biti uticaj na Evropu?

Za razliku od Amerike i Azije, uticaj El Ninja na Evropu je indirektan.

Dosadašnja istraživanja pokazuju:

sever Evrope može očekivati hladnije i suvlje vreme krajem zime

Mediteran (uključujući Balkan) toplije i kišovitije uslove

Ipak, El Ninjo je samo jedan od faktora.

- Konačan ishod zavisi od interakcije sa drugim klimatskim procesima - zaključuje Ivasić.